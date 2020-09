MondoNapoli Live – Scambio Under-Milik, distanza tra Roma e Napoli. Fissato il prezzo di Veretout

Nel corso della puntata di ieri sera di “MondoNapoli Live” sono stati affrontati svariati temi di calciomercato. Uno dei quali è relativo allo scambio Milik-Under tra Napoli e Roma. Se i due club non trovano accordo, allora il trasferimento di Dzeko alla Juventus può saltare ed il bosniaco restare in giallorosso. Ad oggi, l’intesa tra club non c’è: per l’attaccante polacco, la richiesta comprende il cartellino dell’esterno turco, quello del giovane Riccardi e 20 milioni di conguaglio. La Roma offre Under più 10 milioni. La distanza resta ampia. In questa settimana sono previsti ulteriori contatti: si proverà a chiudere, ma le due società devono trovare un punto d’incontro.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche di Jordan Veretout. Il francese è il primo obiettivo per il centrocampo dopo la cessione di Allan. La Roma lo considera una pedina fondamentale su cui avviare il progetto con la nuova società, ma non lo ritiene incedibile. Possibile che un’offerta non inferiore ai 30 milioni di euro possa convincere il club giallorosso a privarsi dell’ex Fiorentina.