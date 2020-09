Nell’edizione odierna de Il Mattino è stato fatto il punto sulla situazione dei centrocampisti, mettendo in luce soprattutto il futuro di Eljif Elmas:

“Il giocatore rientra tra gli intoccabili di Gattuso, vista la possibilità di utilizzarlo anche come vice Insigne, nel 4-3-3 e quest’anno potrebbe fare il salto di qualità. Blindato anche Lobotka, nonostante non sia stato scelto dall’allenatore. In uscita, oltre ad Allan che è destinato allEverton, è ai saluti anche Gaetano, che potrebbe andare alla Salernitana”.