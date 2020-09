Bundesliga – Una partita potrebbe giocarsi a porte aperte

Il 19 settembre ripartirà la Serie A (clicca qui per leggere il calendario ufficiale) e con essa anche gli altri campionati. Tra questi c’è la Bundesliga, che pare stia facendo passi avanti per riaprire gli stadi ai tifosi. In particolare, il Lipsia avrebbe ottenuto il permesso da parte delle autorità locali per consentire a circa 8500 spettatori (un quinto della capienza della Red Bull Arena, pari a 42959 posti) di assistere alla gara d’esordio contro il Mainz in casa il 20 settembre. La situazione resta comunque vincolata alla curva dei contagi da Coronavirus: infatti se questi dovessero salire il match si disputerebbe a porte chiuse.

Ci sono però anche altre squadre che hanno richiesto l’accesso del pubblico allo stadio, sempre nel rispetto del protocollo sanitario che prevede distanziamento, mascherine, divieto di consumo di bevande alcoliche e trasferte proibite. Tra queste squadre ci sono Hertha Berlino, Eintracht Francoforte, Wolfsburg e Union Berlino. Le decisioni saranno eventualmente prese autonomamente.