L’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di un possibile riavvicinamento del francese alla piazza partenopea. Queste le sue parole: “Nelle ultime settimane ho sentito parlare tanto di un possibile riavvicinamento tra il Napoli e il mio assistito, Jordan Veretout. Bene, mi sento di smentire in tutto e per tutto queste voci. Il francese è un professionista serio e, in questo momento, ha occhi solo per il campionato e per la Roma“.