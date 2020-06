Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Da quando abbiamo dato il via alla riapertura i numeri sono diventati sempre più incoraggianti, siamo pronti a rilanciare l’Italia con delle innovazioni che servivano già da tempo. Ci meritiamo la libertà e se siamo tra i primi paesi europei a ripartire in sicurezza è perchè abbiamo accettato di fare dei sacrifici. Adesso però non bisogna commettere leggerezze, continuiamo a mantenere il distanziamento fisico e ad utilizzare le mascherine“.

“Questa crisi dovrà esserci d’aiuto per ridisegnare il paese, superare eventuali problemi strutturali e rilanciare gli investimenti pubblici. Inoltre il Recovery Fund metterà a disposizione dei fondi per i settori più colpiti, ma bisogna sfruttarli bene. Ci sono stati anche dei ritardi per quanto riguarda il pagamento di bonus e ammortizzatori sociali, ma stiamo provvedendo”.

“Sul Mes invece bisognerà valutare i regolamenti che porterò in Parlamento prima di prendere una decisione definitiva. Il nostro paese avrà inoltre bisogno di una riforma fiscale, poichè il fisco è alquanto inefficiente. Presto avremo anche un confronto con le opposizioni per discutere del piano rilancio”.

“Voglio poi che l’Italia torni ad essere una meta ricercata dai turisti, per cui bisogna promuovere il nostro brand in tutto il mondo”