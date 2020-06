CM.com – Juve forte su Milik: il piano di Paratici per portarlo in bianconero

Arek Milik resta un obiettivo della Juventus, per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri hanno un piano ben preciso per portarlo alla corte di Maurizio Sarri:

“Sarri scelse Milik ai tempi dell’Ajax e lo convinse a prendere il posto di Higuain in azzurro. Ora l’allenatore sta lavorando nella stessa direzione, con l’aiuto di Fabio Paratici. Il Napoli non ha chiuso ad una cessione alla Juve, anzi. Se De Laurentiis riceverà i soldi richiesti, non esisterà rivalità che tenga. Ma il prezzo fissato, 40 milioni di euro, è ritenuto eccessivo dalla Juve, che a questa cifra non arriverà, quantomeno non con solo cash. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2021, e il rinnovo è possibilità sempre più lontana. In settimana il Napoli avrà un colloquio in videoconferenza con David Pantak, l’agente del giocatore, che esporrà la volontà del ragazzo. Poi, bisognerà aspettare. Paratici non ha fretta: sia lui che De Laurentiis sanno che la prossima estate Milik sarà libero di firmare con chi preferisce. Il patron di sicuro non vuole perdere a zero l’attaccante, e allora col tempo il prezzo potrebbe abbassarsi. Sarri vuole Milik, Paratici ha fatto partire il suo piano”.