Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mercoledì prossimo a Palazzo Chigi col il Ministro Spadafora ci riuniremo per affrontare diversi temi: sicuramente una delle tematiche saranno anche in vista del Consiglio Federale dell’8 giugno, l’ipotesi parzialmente degli stadi occupati e affronteremo e si parlerà anche delle partite in chiaro. Io riterrei giusto trasmettere almeno qualche partita in chiaro. Dobbiamo fare in modo che ci sia un giusto equilibrio per la ripresa in sicurezza”.