Arrivato tre anni fa dallo Stade Reims, Hamari Traoré è diventato un punto di riferimento per i suoi compagni del Rennes. Eletto da molti come miglior terzino destro in Ligue 1 in questa stagione, il nazionale maliano ha attirato l’attenzione di molte squadre straniere. Secondo quanto riferito da Footmercato, anche il Napoli avrebbe sondato il 28enne terzino del Rennes. Sotto contratto fino al giugno 2021, il nativo di Bamako, che interessa anche a veri club tra Francia ed Inghilterra, si presenta quindi come una grande opportunità per la prossima sessione di calciomercato.