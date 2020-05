Futuro tutto da scrivere quello di Dries Mertens. L’attaccante belga sembrava vicinissimo al prolungamento con il Napoli, ma l’emergenza Covid-19 ha rallentato le procedure e permesso l’inserimento di altri club, che vorrebbero tesserarlo a parametro zero. Ne parla Gianluca Di Marzio, ospite a Sky Sports UK:

“Il Chelsea voleva Mertens già a gennaio e ha offerto 10 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza a giugno. Il Napoli ha rifiutato perché voleva che Dries battesse il record di gol con il club partenopeo. Ora il suo contratto sta scadendo e, in questo momento, non ci sono passi in avanti per il rinnovo. L’accordo con il Napoli è difficile e il Chelsea lo vuole di nuovo. Stanno parlando con i suoi rappresentanti. Frank Lampard ha parlato con il giocatore e sta insistendo per convincere Mertens ad accettare la loro offerta”.