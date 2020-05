Fabrizio Romano ha risposto come di consueto ad alcune domande di mercato su calciomercato.com. Ecco quanto riportato dalla nostra Redazione:

Su Milik “La Juventus si era detta interessata a Milik ma per adesso il polacco rimane solo un’idea per i bianconeri. Non c’è, al momento, una trattativa in corso”

Sulla difesa “Kumbulla ha detto di no al Napoli e si sta accordando con l’Inter. Per la difesa al Napoli piace molto German Pezzella“.

Sul centrocampo “Sono poche le chances per gli azzurri di acquistare Sandro Tonali, ma a centrocampo sono già stati fatti degli investimenti”.

Su Jovic “Luka Jovic è ben gradito da Giuntoli ma per ora è fuori portata per via del suo ingaggio”.