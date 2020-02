Il Napoli non molla per i rinnovi di Piotr Zielinski e Arek Milik. Infatti, secondo quanto rilevato dal Mattino, gli azzurri avrebbero proposto all’agente del centrocampista polacco di inserire una clausola di 100 milioni di euro. Quest’ultimo, però, avrebbe rispedito al mittente l’offerta per prendersi un periodo di riflessione. Discorso simile anche per il 99 che non sarebbe molto convinto della clausola proposta dalla società partenopea: 85 milioni.