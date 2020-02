Il noto giornalista ed ex calciatore azzurro, Massimo Mauro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la vittoria degli azzurri sull’Inter: “Il Napoli ha dato una gran prova di forza! Vincere a Milano non è cosa da tutti, inoltre l’Inter veniva dalla grande iniezione di fiducia che gli aveva dato la rimonta nel derby domenica. Gattuso l’ha preparata molto bene, con i giocatori che ha, partite così difficili si prestano ad essere giocate in ripartenza.

Barcelloina? La sfida sulla carta è proibitiva. Allo stesso modo lo era la partita con la Juventus ma anche in quell’occasione gli azzurri vinsero e convinsero. Questa volta non mi sbilancerò sul pronostico perchè, in questo ultimo periodo, i partenopei danno il meglio di sè stessi con le big. Chissà che prestazioni come quelle di ieri sera non possano ripetersi proprio contro il club catalano“.