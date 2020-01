Sportitalia, offerte del Napoli per Petagna e Pinamonti! Si cerca anche un terzino: le ultime

Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione di Calciomercato su Sportitalia.

“Per il presente, il Napoli ha fatto un’offerta per Petagna, con 20 milioni più bonus, ma la Spal continua a fare muro. Nella lista, per regalare un attaccante a Gattuso, c’è anche Pinamonti, con un’offerta di 18 milioni di euro. Gli azzurri, però, si muovono anche per il futuro: piace molto Mateta del Mainz e, nel discorso fatto con il club, è rientrato anche l’argomento Younes. Il club partenopeo è alla ricerca anche di un terzino, sono diversi i profili che vanno a prescindere da Ghoulam”.