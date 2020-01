ADL scatenato: pronti altri 40 mln per due giocatori! Le ultime

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha parlato delle ultime trattative del Napoli:

“Gli azzurri hanno raggiunto l’accordo con il Verona per Kumbulla. La cifra si aggira intorno ai 20 milioni di euro più 4 di bonus, come già anticipato (clicca qui), con il giocatore lasciato a Verona in prestito fino a giugno.

Nei prossimi giorni Giuntoli incontrerà gli agenti del calciatore per esporre i progetti del club azzurro, sperando che con il giocatore possa andare diversamente, rispetto ad Amrabat, che ancora non ha accettato la destinazione Napoli”.

PETAGNA – “Il Napoli è arrivato ad offrire 22 milioni di euro, la Spal ha però rifiutato perché ritiene l’attaccante fondamentale per puntare alla salvezza. Per questo si sta lavorando per trovare un accordo ora e lasciarlo a Ferrara in prestito fino a giugno”.