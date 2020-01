Sky – Politano è del Napoli: già scelto il numero di maglia! Cifre e dettagli

Il Napoli prende Matteo Politano: nuovi aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, sul sito gianlucadimarzio.com:

“È tutto fatto per il passaggio di Politano dall’Inter al Napoli. Sistemati gli ultimi dettagli di una trattativa che ha trovato la sua conclusione con un trasferimento senza altre contropartite tecniche, confermato il fatto che Llorente non rientrerà nell’accordo. Per lunedì previste le visite mediche presso la clinica romana di Villa Stuart.

Il giocatore si trasferirà a Napoli in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions League e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.”