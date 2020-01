Dopo essersi visto strappare via Matteo Politano dal Napoli, la Roma sta chiudendo la trattativa con il Barcellona per il cartellino di Carles Perez. Il prezzo dello spagnolo si aggira intorno ai 12 milioni, cifra che i giallorossi sono disposta a pagare. L’ultimo ostacolo da superare è l’incontro con l’agente del calciatore, ma filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa