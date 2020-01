Pedullà, in onda su Sportitalia, ha confermato nuovamente quanto fosse poco probabile lo scambio Allan – Vecino. Secondo il giornalista mancano le cifre adatte per lo scambio, Allan ha un cartellino decisamente più alto rispetto al centrocampista uruguayano. Allan comunque piace a molte squadre, Inter compresa, ma lo scambio non è mai stato davvero un opzione concreta.