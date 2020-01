Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito al futuro del talentuoso centrocampista del Verona Amrabat: “Napoli e Verona hanno un accordo da tempo per il giocatore che continua a rifiutare il club azzurro. Oggi c’è stato un incontro tra Fiorentina e Verona. Il club viola ha presentato un’offerta minore rispetto a quella del Napoli e il Verona non l’ha accettata. Resta da capire se alzerà l’offerta o se il giocatore si convincerà ad accettare la proposta azzurra”.