Di Marzio: “Sorpasso clamoroso per Amrabat. Si inserisce una nuova pretendente”

“Amrabat, centrocampista marocchino del Verona, non ha ancora dato il suo benestare per il passaggio al Napoli nonostante l’accordo già trovato con la società partenopea. Si inserisce nella trattativa la Fiorentina, che sembra essere in pole position per ottenere il cartellino del giocatore molto tentato dall’offerta del presidente Commisso. Se Amrabat dovesse accettare, allora la società potrebbe avanzare una proposta d’acquisto alla pari o poco superiore a quella del Napoli, (17-18 milioni di euro)”. Queste sono le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio che sul suo sito ha fatto un punto sulla trattativa Napoli – Amrabat