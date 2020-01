GdS – Accostato al Napoli, Politano trova la sua prossima squadra, i dettagli

Secondo quanto riportato da Gds lo scambio Spinazzola-Politano si farà.

Raggiunto l’accordo fra Inter e Roma che frutterà una plusvalenza per entrambe le squadre, un doppio prestito con obbligo di riscatto. La valutazione dei cartellini si aggira attorno ai 25-28 milioni. L’ingaggio per Politano subirà un lieve rialzo ma si sta ancora lavorando su quel fronte, mentre per Spinazzola le condizioni restano le stesse. Quest’ultimo andrà a sostituire l’infortunato Asamoh, mentre Politano dovrebbe prendere il posto di Zanoiolo. Già domani entrambi i giocatori sono attesi per effettuare le prime visite mediche.