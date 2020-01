Secondo quanto riportato dalla stampa turca, il passaggio di Jeison Murillo al Galatasaray è questione di ore. Il difensore colombiano dovrebbe trasferirsi in prestito, per una cifra vicina al milione, con diritto di riscatto. Questo potrebbe spingere la Sampdoria alla ricerca di un difensore: sempre monitorato Lorenzo Tonelli, attualmente in forza al Napoli.