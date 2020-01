Dal sogno scudetto ad un incubo senza fine

Sabato, per i partenopei, è terminato con l’ennesima sconfitta il girone di andata di questa Serie A. Gli azzurri sono riusciti a conquistare solo 24 punti ed a guadagnarsi un umiliante undicesimo posto in classifica. Pochissimi punti racimolati, addirittura 20 in meno rispetto le prime diciannove partite dello scorso anno. Come già ripetuto da Gattuso, la squadra soffre mentalmente, tanti errori in ambo le fasi, una squadra che vuole rifarsi ma che non ce la fa.

Certo, alcune prestazioni non sono da buttare, proprio l’ultima, rimediata contro la Lazio, gli azzurri meritavano di portare a casa almeno un punto, ma un palo ed una papera di Ospina hanno infranto i sogni dei partenopei e li hanno rispediti a casa a mani vuote.

Sabato alle 20:45 il Napoli torna in campo contro la Fiorentina nel match valido per la 20ª giornata di Serie A, e speriamo che, come detto da Milik, sarà Tutta n’ata storia…