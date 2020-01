Questa sera, durante lo speciale di Sky Calciomercato, il giornalista Gianluca di Marzio ha rilasciato alcuni aggiornamenti circa il doppio colpo Amrabat e Rrahmani: “Amrabat continua a non trovare l’accordo. Il Napoli firmerà solo Rrahmani per 14 mln, poi se riuscirà chiuderà anche per Amrabat, anche se entrambe le operazioni sarebbero comunque per giugno”.