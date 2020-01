Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare Allan per allontanare definitivamente le voci di mercato che circolano sul suo conto: al brasiliano un quadriennale da circa 4 milioni di euro. L’arrivo di Lobotka e Demme non condizionerà la permanenza in azzurro dei centrocampisti già presenti in rosa. Lo riferisce Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato.