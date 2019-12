Stando a quanto riferito da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli vorrebbe inserire Amin Younes come contropartita nella trattativa col Celta Vigo per Lobotka. L’intenzione della dirigenza azzurra è quella di far abbassare il prezzo del cartellino del calciatore slovacco, diventato ormai l’obiettivo principale per la mediana di Gennaro Gattuso.