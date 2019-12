Haaland-Borussia, svelate le cifre dell’affare: ingaggio da top per il giovane attaccante

Il Borussia Dortmund quest’oggi ha sbaragliato la concorrenza dei top club europei, tra cui Juventus e Manchester United, assicurandosi le prestazioni di Erling Haaland, giovane attaccante rivelazione di questa stagione. La Bild ha rivelato le cifre dell’affare:

-22 milioni di euro al Red Bull Salisburgo (cifra pari alla clausola di risoluzione presente nel contratto);

– 15 milioni di commissione all’agente di Haaland, Mino Raiola;

– 8 milioni di premio firma per Haaland;

– 8 milioni a stagione per quattro anni e mezzo come stipendio per Haaland.