Ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Suning per la squadra che dopo aver chiuso il 2019 con il successo contro il Genoa, si prepara per la prima sfida del 2020 contro il Napoli, match valido per la 18ª giornata di Serie A TIM in programma lunedì 6 gennaio alle 20.45 allo Stadio San Paolo. I nerazzurri si sono ritrovati nel pomeriggio e dopo il riscaldamento hanno svolto esercitazioni tecniche e una partitella in chiusura.