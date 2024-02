Marsiglia, un nome caro a De Laurentiis potrebbe approdare a fine stagione

Dopo l’esonero di Gennaro Gattuso, il Marsiglia ha affidato la panchina a Gasset, ex commissario tecnico della Costa D’Avorio. Per la prossima stagione la società provenzale vuole ripartire da un tecnico esperto, uno che conosce bene la categoria. Il nome che balza agli occhi è quello di Christophe Galtier, tecnico dell’ Al-Duhail in Qatar. L’allenatore francese era nelle grazie di De Laurentiis per il dopo Spalletti. Solo che poi il presidente partenopeo puntò su un altro francese, Rudi Garcia, esonerandolo tre mesi dopo. Galtier quindi potrebbe sedersi sulla panchina del Marsiglia dalla prossima stagione.