Caos Bonucci, ecco cosa è successo al difensore italiano

Durante la partita tra Fenerbahce e Alanyaspor, é successo di tutto: giallo, minuti di recupero infiniti e anche una rissa. La rissa che é partita negli spogliatoi é cominciata dopo lo spintone di Bonucci all’allenatore della squadra ospite Metin Aktas. I motivi di questo gesto sono ignoti, ma in pochi minuti stava per verificarsi un fatto brutale con i due uomini faccia a faccia. Fortunatamente sono intervenuti i membri degli staff che hanno calmato gli animi. Però il difensore azzurro non ha dimostrato un atteggiamento da professionista, come quello che ci si aspetta da uno come lui.