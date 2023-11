Sirene inglesi per Mbappe- la sintesi

Kylian Mbappe, da alcuni anni, è una delle stelle più luminose del panorama calcistico mondiale e questa sua “luminosità” ha fatto si che molti club, principalmente europei, abbiano messo gli occhi sul suo talento. Uno di questi è il Real Madrid che già quest’estate, per i dissidi tra lui e il tecnico spagnolo Luis Enrique, aveva provato a mettere sul piatto un ingente cifra, non sufficente per acquisirne le sue prestazioni.

Sul talento francese però imperversano silenziosamente, come riporta FourFourTwo anche alcuni club di Premier League come Chelsea, Liverpool, Manchester United e Newcastle.

Quale sarà la prossima squadra di Mbappe ?