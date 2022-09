Come riportato dall’edizione odierna di TuttoCalciomercato24, l’ex centrocampista brasiliano Allan, lascerà i suoi compagni di squadra dell’Everton per firmare il suo contratto con l’Al-Wahda. Uno dei pupilli del centrocampo di Sarri della stagione dei 91 punti, sbarcherà quindi negli Emirati Arabi per la sua nuova avventura.

Ancora a secco di minuti giocati nella stagione attuale nell’Everton della leggenda Lampard, proverà a trovare maggior continuità con la sua nuova squadra.