Numerosi i giocatori del campionato italiano in campo questa sera per il match di Nations League: spicca il nome del trequartista azzurro, Zielinski, nuovamente in campo con la maglia della nazionale polacca. L’ex Napoli Arkadius Milik, dopo aver saltato l’ultima di campionato, siederà in panchina.

GALLES (4-4-2): Hennessey; Roberts, Rodon, Cabango, Norrington-Davies; James, Morrell, Levitt, N. Williams; Johnson, Bale. Ct. Page.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krichowiak, Zurkowski, Zalewski; Zielinski, Swidierski; Lewandowski. Ct. Paulo Sousa.