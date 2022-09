Un’ultim’ora che ha del clamoroso quella lanciata da Radio Kiss Kiss. Walter De Maggio, noto giornalista legato al Napoli, ha dichiarato che si sta lavorando alla creazione di un mini torneo. Questo torneo si dovrebbe giocare negli Stati Uniti nella pausa nazionale dei Mondiali, quindi tra novembre e dicembre. Sono stati selezionati tra le 6 alle 8 squadre solo in Serie A, ovviamente non poteva mancare il Napoli di ADL, il quale avrebbe già accettato. Dietro questo torneo è chiaro che ci sono interessi pubblicistici e lucrativi. Perché? Perché sarebbe utile per la sponsorizzazione del club e la vendita di diritti tv.