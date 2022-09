Capuano su Raspadori: “Critiche eccessive, non è un debuttante”

Il giornalista Giovanni Capuano ha parlato di Raspadori durante Punto Nuovo Sport Show in onda su Radio Punto Nuovo.

Di seguito le sue parole: “La Nazionale ha pagato il solito scotto con i giocatori che come al solito vanno e vengono, sperando che si sia chiuso il conto dei giocatori con qualche acciacco. Questa sosta la trovo tutt’altro che inutile, tra Inghilterra e Ungheria possiamo qualificarci per la Final Four e sarebbe importante nel momento in cui la nostra autostima è vicina allo zero. Anche in vista dell’Europeo sarebbe importante. Chi è tornato a casa semplicemente non era in grado di giocare”.

“Abbiamo queste due partite ravvicinate e si è evitato di sovraccaricare anche il numero, c’è stata una gestione intelligente. Qualche esperimento ci sarà, mi aspetto alcuni ragazzi testati in campo. Non mi sorprenderebbe. Raspadori non è più un debuttante, ma un consueto di questa Nazionale. Non ci sono alternative a Immobile, servono anche dei calciatori funzionali a questo ciclo e Mancini fa bene a non cancellare tutto del passato. Immobile, molto criticato e spesso in maniera esagerata, dobbiamo considerare che sta facendo una valanga di gol”.