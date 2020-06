Il Bayern Monaco vince per la 30esima volta nella sua storia la Bundesliga!

Il titolo di campione di Germania è l’ottavo consecutivo e lo raggiungono proprio con l’1-0 a Brema contro il Werder, al termine di una partita non facile. A decidere le sorti del match e del campionato è Robert Lewandowski, che al 43′ segna il suo gol numero 31 in questo campionato. Nel finale il Bayern resta in 10 per l’espulsione di Davies e grazie ad salvataggio decisivo di Neuer su Osako si aggiudica il titolo di campione!