Come riportato da SkySport, arrivano notizie di mercato per Arek Milik ormai sempre più lontano dal Napoli: infatti pare che oltre alla Juventus, che vorrebbe prenderlo sopratutto in vista di una possibile cessione di Higuain, sul polacco c’è il forte interesse del Tottenham su richiesta di Mourinho.

Il club inglese vorrebbe formare la coppia Kane-Milik, anche perché lo Special One lo considera perfetto per essere la spalla d’attacco per il centravanti inglese. Si prospetta un’asta per Milik?