Altra doppietta per Erling Haaland! L’attaccante norvegese ha messo a segno due reti contro l’Union Berlin (finita 5-0) e porta il suo bottino a 7 gol in 3 partite dopo la tripletta all’esordio contro l’Augsburg e la prima doppietta contro il Koln. 7 reti con la maglia del Borussia Dortmund in 136 minuti e media clamorosa di un gol segnato ogni 19 minuti. I gialloneri sono terzi a meno tre dal Bayern e meno due dal Lipsia, che però ha una partita in meno.