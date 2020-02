Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato del trasferimento di Andrea Petagna al Napoli: “Si è meritato l’occasione di giocare in una grande squadra come quella partenopea. Ho cercato di migliorarlo, soprattutto sotto l’aspetto realizzativo. Il ragazzo ha detto che vuole ancora contribuire in modo importante al finale di stagione della nostra squadra. Su questo non ho mai avuto dubbi. Si è meritato questa chance importantissima, spero faccia un gran finale di stagione”.