La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Settore ospiti: TERZO ANELLO VERDE – AWAY FAN

Apertura vendite: giovedì 25 gennaio alle ore 12:00.

Il prezzo dei biglietti del settore ospiti è di € 44,00.

Per acquistare i biglietti del settore ospiti è necessario essere titolari di fidelity card della SSC Napoli.