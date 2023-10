Chiariello: “Maret massacrato ma non ha nessuna colpa sul goal. Guardate Kepa…”

Umberto Chiariello, giornalista tifoso azzurro, ha fatto un post su Twitter in cui difende Meret dopo il presunto errore sul goal di Valverde: “Meret stritolato, massacrato, dileggiato, e non ha nessuna colpa sui tre gol presi: poi scopri che Kepa (che tutti volevano) va a farfalle su un cross, Provedel prende un gol sotto le gambe, Donnarumma sotto le braccia, Maignan respinge corto a centro area e viene graziato, e nessuno fiata. E se il povero Alex avesse fatto solo la metà degli errori che ogni portiere ha fatto in questo turno di Champions League avrebbe dovuto chiedere asilo politico a Putin. Siete pessimi. Vergognatevi”.