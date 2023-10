Dimarco: “Scudetto? Il Napoli è sicuramente una rivale”

Federico Dimarco, difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset. Tra gli argomenti si è parlato anche della corsa scudetto. E a tal proposito, il calciatore ha citato il Napoli tra le principali rivali. “Il fatto di divertirsi, lavorare forte e lavorare bene è il nostro segreto. Stiamo facendo bene, possiamo fare ancora meglio. Rivali per lo scudetto? Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo. Errori nello scorso campionato? Penso che l’anno scorso forse abbiamo fatto l’errore di non pensare partita in partita ma di pensare troppo in là, a quelle che contavano di più. Quest’anno stiamo pensando di partita in partita ed è fondamentale perché non possiamo sottovalutare nessuno”.