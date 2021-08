FOTO – A Castel Volturno sono tornati i campioni d’Europa! Sui social lo scatto con Insigne, Di Lorenzo e Meret

Dopo l’arrivo nella giornata di ieri di Fabian Ruiz ed Ospina, oggi è toccato al rientro dei campioni d’Europa! Di Lorenzo, Meret ed Insigne sono tornati a Castel Volturno ed hanno tenuto il primissimo allenamento con il nuovo tecnico, Luciano Spalletti! Dopo l’amichevole di domani con il Wisla, il team partirà per Castel di Sangro dove li aspetta la seconda parte di ritiro. Occasione d’oro, a partire da oggi, sia per Spalletti che per ADL per provare a capire le intenzioni di Lorenzo Insigne circa il rinnovo del contratto. Di seguito lo scatto pubblicato dalla SSC Napoli sui social: