Venerato: “Ounas apre ad offerte in Serie A o Ligue 1! Vi svelo le ultime sul suo futuro”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul futuro di Adam Ounas. Queste le sue parole: “Il ritiro a Dimaro è stato fondamentale per Spalletti! Ha valutato attentamente più profili su cui aveva davvero poche informazioni, tra questi c’è anche Adam Ounas. L’algerino è stato provato anche dietro ad Osimhen con ottimi risultati e questo nuovo ruolo ha cambiato le carte in tavola sul suo futuro. Per l’esterno del Napoli, in Serie A, si sono mosse sia il Torino che il Monza (Serie B) ma la valutazione che ha fatto adesso ADL è piuttosto alta. Ounas apre anche al prestito ma solo se in Italia o in Francia. Non è detto che partirà ma al momento gli azzurri sono in contatto con diversi club“.