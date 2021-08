Lo sapevi che? Nel 1992, per la prima volta, Maradona rifiuta Napoli!

Era il 1 luglio del 1992, una data importantissima per i tifosi del Napoli! Quel giorno infatti scadeva la maxi squalifica per doping di Diego Armando Maradona. Tutti i tifosi, la società ed anche il tecnico, Claudio Ranieri, acclamano ‘el pibe de oro‘ a gran voce. Da quel tragico 17 marzo 1991, erano passati diversi giorni, ma Maradona non era più lo stesso. La squalifica, arrivata dopo quel famoso match contro il Bari, aveva inclinato irrimediabilmente i rapporti con l’Italia. Lo stesso Diego rispose così alla convocazione di Ferlaino per il ritiro di Molveno: “Non voglio illudere nessuno dei tifosi napoletani, in Italia non posso tornare! La maxi squalifica è stata la vendetta della Federcalcio italiana e della FIFA per aver eliminato gli azzurri ai mondiali. Se Ferlaino mi dovesse lasciare il cartellino ad un prezzo ragionevole, andrei a giocare nel Boca ma non posso tornare dove mi hanno fatto solo del male“.

Il presidente dei partenopei multa l’argentino con una sanzione da 140 milioni di lire per il mancato arrivo in ritiro. La telenovela finisce con un prolungato tira e molla che coinvolge più parti: FIFA, FIGC, manager e Napoli. Diego Armando Maradona viene ceduto al Siviglia a 7,5 milioni di dollari.