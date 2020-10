Quasi un’ora fa Victor Osimhen ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un boomerang nel quale mostra l’entrata del training center di Castel Volturno. Il calciatore si allena in vista del ritorno in campo perché sa che i tifosi non aspettano altro che il suo primo gol in maglia azzurra. Anche lui scalpita e mostra attraverso il suo rendimento in campo, e anche questa storia, la sua grinta e la voglia di fare bene con la maglia del Napoli.

