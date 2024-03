Milan-Inter posticipata Lunedì 22 aprile insieme a Roma-Bologna

Il Derby di Milano tra Milan e Inter che potrebbe regalare matematicamente lo scudetto alla squadra di Inzaghi, si giocherà lunedì 22 aprile alle 20:45. L’ufficialità della Lega Serie A è slittata per rispetto alla scomparsa di Joe Barone. Il comunicato prevederà gli anticipi e posticipi fino alla trentratreesima giornata di campionato. Verrà posticipato anche lo scontro Champions dell’Olimpico tra Roma-Bologna, si giocherà lunedì alle 18:30, mentre Monza-Atalanta e Salernitana-Fiorentina non saranno posticipati per gli impegni delle semifinali di Coppa Italia. Cagliari-Juventus e Genoa-Lazio, saranno posticipate a venerdì 19.