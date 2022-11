Risultati Serie a. La Salernitana viene raggiunta dalla Cremonese. L’Empoli di misura sul Sassuolo

Risultati Serie A. La Salernitana viene raggiunta negli ultimi minuti grazie al gol di Ciofani su respinta, dopo il rigore parato da Sepe. Non bastano i gol di Piatek e Coulibaly per i granata di Salerno. Nell’altra sfida delle 15, l’Empoli batte il Sassuolo di misura grazie al gol del giovane talento italiano Baldanzi. Nulla da fare per Pinamonti e compagni, che portano a casa un’altra sconfitta dopo quella maturata a Napoli sabato scorso.

EMPOLI-SASSUOLO ( 64′ BALDANZI)

SALERNITANA-CREMONESE 2-2 (3′ PIATEK, 12′ OKEREKE, 38′ COULIBALY, 89′ CIOFANI)