Atalanta-Napoli – Le formazioni ufficiali del match. Torna Zielinski! Ecco il sostituto di Kvaratskhelia

Da poco sono state annunciate le formazioni ufficiali del big match delle 18 tra Atalanta e Napoli al Gewiss Stadium. Gli azzurri hanno reso note le scelte di mister Spalletti sui propri canali social. Il mister toscano deve fare a meno di Kvaratskhelia, e lo sostituisce con Elif Elmas, che agirà sulla sinistra. Le altre due scelte in attacco sono Osimhen e Lozano, che torna a giocare dal 1′ dopo la panchina di Liverpool. In difesa Olivera sulla fascia sinistra e a centrocampo torna Zielinski. L’Atalanta schiera in attacco Hojlund e Lookman, con alle spalle dei due Ederson. Queste le scelte dei due allenatori:

Atalanta (3412) – Musso; Scalvini; Toloi; Demiral; Maehele; Koopmeiners; Pasalic; Hateboer; Ederson; Hojlund; Lookman

Napoli (433) – Meret; Di Lorenzo; Kim; Juan Jesus; Olivera; Lobotka; Zielinski; Anguissa; Lozano; Osimhen; Elmas