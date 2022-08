Napoli-Lecce, ecco le quote dei bookmaker! Attesi molti gol!

Domani 30 agosto alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Lecce, match valido per la quarta giornata di Serie A. Il Napoli si presenta al primo posto in classifica con 7 punti in 3 partite. Prima le vittorie schiaccianti con Verona e Monza, poi l’inciampo del pareggio per 0-0 a Firenze. Il Lecce, invece, è reduce da due sconfitte (con Inter e Sassuolo) ed un pareggio in casa con l’Empoli nell’ultimo weekend.

I precedenti

Napoli e Lecce si sono affrontate 22 volte che hanno visto 10 vittorie partenopee, 7 pareggi e 5 vittorie dei giallorossi. L’ultimo scontro svolto in Campania, all’allora San Paolo, si è concluso con il risultato di 2-3 per i salentini. Verosimilmente, domani assisteremo a molti gol. Infatti, negli ultimi match fra le due squadre sono stati segnati ben 18 gol, con una media di 4.5 a partita.

Le quote

Chiaramente, i bookmaker vedono il Napoli favorito per la vittoria finale. GoldBet, Snai, Better e Novibet propongono l’1 a 1.27. Il pareggio è dato a 6.5 circa, mentre il 2 è proposto a 12.00 da Sisal. Il risultato esatto più probabile è il 2-0 per la squadra di Spalletti a quota 7.45 per Novibet.