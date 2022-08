Bruscolotti: “Cristiano Ronaldo è un campione! Napoli? Vi dico la mia sul possibile trasferimento”

Il noto ex difensore del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “Non so come potrebbe reagire lo spogliatoio del Napoli ad un acquisto del genere. Potrebbe essere la giusta iniezione di fiducia per tutti o un disastro clamoroso. Ronaldo è un campione assoluto ed è per questo che, a mio avviso, ne gioverebbe l’intera squadra. Il portoghese però dovrebbe imparare a gestire determinati tipi di situazione dato che, a Napoli, troverebbe un gruppo già ben affiatato“.